В Раде проведут закрытое совещание по нацбезопасности. Там будут глава парламента, главы фракций и главы МИД и Минобороны

В Верховной Раде 25 января проведут закрытое совещание по национальной безопасности. Там будут присутствовать руководство парламента, главы фракций и министры иностранных дел и обороны.

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета.

«Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о сложившейся ситуации. Поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром», — заявил он.

По его словам, эта встреча состоится в 9 утра. Спикер партии «Слуга народа» Юлия Палийчук отметила, что на встрече будет присутствовать и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.