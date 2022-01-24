Справа Петра Порошенка: Генпрокуратура у 2016 році не змогла довести, що вугілля з ПАР — «неякісне»

Генеральна прокуратура України 25 березня 2016 року закрила кримінальне провадження щодо вугілля із Південно-Африканської Республіки через відсутність складу злочину: прокурори намагались, але не змогли довести, що вугілля було неякісне, і що його нібито закупили за завищеною ціною. Саме це вугілля фігурує у справі народного депутата Петра Порошенка про нібито зрив контракту з ПАР, аби постачати вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це йдеться у матеріалі «Бабеля».

Рішення прокурора про закриття провадження спиралося на свідчення свідків та кілька експертиз. Дві з них стосувалися якості вугілля та суперечили одна одній.

Першу експертизу в листопаді 2014 року провели експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Їхній висновок — вугілля, відібране на ТЕС, не відповідає умовам контракту, не відповідає сертифікатам та державним стандартам України, а також не може бути використане на котлах двох ТЕС «без вживання технічних заходів». Однак у прокуратурі заявили, що ці висновки — «необʼєктивні», адже експерти безпосередньо вугілля не досліджували, а просто послалися на дослідження держпідприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», а воно досліджувало лише певну частину партії і не врахувало, що вугілля було неоднорідне.

Також керівники Зміївської та Трипільської ТЕС, куди доставили вугілля із Південної Африки, заявили, що це вугілля повністю спалили на ТЕС без додаткових витрат (цю інформацію також підтвердила ревізія).