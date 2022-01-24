Дело Петра Порошенко: Генпрокуратура в 2016 году не смогла доказать, что уголь из ЮАР — «некачественный»

Генеральная прокуратура Украины 25 марта 2016 года закрыла уголовное производство по углю из Южно-Африканской Республики из-за отсутствия состава преступления: прокуроры пытались, но не смогли доказать, что уголь был некачественный и что его якобы закупили по завышенной цене. Именно этот уголь фигурирует в деле народного депутата Петра Порошенко о якобы срыве контракта с ЮАР, чтобы поставлять уголь с оккупированных территорий Донбасса.
Об этом говорится в материале «Бабеля».
Решение прокурора опиралось на показания свидетелей и несколько экспертиз. Две из них касались качества угля и противоречили друг другу.
Первую экспертизу в ноябре 2014 года провели эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Их вывод — уголь, отобранный на ТЭС, не отвечает условиям контракта, не соответствует сертификатам и государственным стандартам Украины, а также не может быть использован на котлах двух ТЭС «без принятия технических мер». Однако в прокуратуре заявили, что эти выводы — «необъективные», ведь эксперты непосредственно уголь не исследовали и просто сослались на исследования госпредприятия «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт». А оно исследовало только определенную часть партии и не учло, что уголь был неоднороден.
Также руководители Змиевской и Трипольской ТЭС, куда доставили уголь из Южной Африки, заявили, что этот уголь полностью сожгли на ТЭС без дополнительных затрат (эту информацию также подтвердила ревизия).
Вторую — комплексную судебную экспертизу — провели 18 декабря 2015 года. На этот раз эксперты проанализировали южноафриканский уголь из трех партий. Их вывод — качественные характеристики угля фактически соответствуют показателям, определенным в договоре.
Что касается обвинений в том, что уголь покупали по завышенной цене, то эксперты в феврале 2015 года сделали вывод, что цена угля из ЮАР могла быть ниже. Но и с этими выводами прокуроры не согласились: по их мнению, в экспертизе были очевидные неточности, ее вывод базируется на предположениях, а рыночная стоимость угля не устанавливалась. Также они утверждали, что к моменту поставок в Украину уголь из ЮАР действительно можно было купить дешевле из-за удешевления океанских перевозок. Но изменить зафиксированную в контракте цену Украина уже не могла.
Напомним, что, по версии Госбюро расследований, идея Украины покупать уголь в ЮАР не понравилась высшему политическому руководству России — оно было заинтересовано поставлять в Украину уголь из подконтрольных «ЛНР» и «ДНР». Чтобы реализовать эту схему, считают в ГБР, Порошенко вступил в сговор с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком и сделал все, чтобы сорвать поставки угля из ЮАР. В ноябре 2014 года британская компания Steel Mont Trading, которая доставляла уголь из ЮАР, расторгла контракт с Украиной, ее место заняли предприятия из ОРДЛО. Защита Порошенко с этой логикой обвинения не согласна. Адвокаты настаивают, что никаких личных мотивов у их клиента не было — просто уголь был некачественный, и его купили по завышенной цене.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Его обязали не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорт. Прокуроры ходатайствовали об аресте с возможным залогом в миллиард гривен.