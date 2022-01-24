Дело Петра Порошенко: Генпрокуратура в 2016 году не смогла доказать, что уголь из ЮАР — «некачественный»

Генеральная прокуратура Украины 25 марта 2016 года закрыла уголовное производство по углю из Южно-Африканской Республики из-за отсутствия состава преступления: прокуроры пытались, но не смогли доказать, что уголь был некачественный и что его якобы закупили по завышенной цене. Именно этот уголь фигурирует в деле народного депутата Петра Порошенко о якобы срыве контракта с ЮАР, чтобы поставлять уголь с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом говорится в материале «Бабеля».

Решение прокурора опиралось на показания свидетелей и несколько экспертиз. Две из них касались качества угля и противоречили друг другу.

Первую экспертизу в ноябре 2014 года провели эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Их вывод — уголь, отобранный на ТЭС, не отвечает условиям контракта, не соответствует сертификатам и государственным стандартам Украины, а также не может быть использован на котлах двух ТЭС «без принятия технических мер». Однако в прокуратуре заявили, что эти выводы — «необъективные», ведь эксперты непосредственно уголь не исследовали и просто сослались на исследования госпредприятия «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт». А оно исследовало только определенную часть партии и не учло, что уголь был неоднороден.

Также руководители Змиевской и Трипольской ТЭС, куда доставили уголь из Южной Африки, заявили, что этот уголь полностью сожгли на ТЭС без дополнительных затрат (эту информацию также подтвердила ревизия).