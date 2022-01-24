Обʼєднані Арабські Емірати перехопили дві балістичні ракети, які єменські хусити випустили у напрямку столиці Абу-Дабі

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабских Еміратів заявило, що рано вранці 24 січня перехопило дві балістичні ракети, які випустили у напрямку столиці Абу-Дабі. Їх запустили єменські хусити, яких підтримує Іран.

Про це повідомляють CNN та Al Arabiya.

Близько 4:15 ранку 24 січня свідки в Абу-Дабі сказали, що чули звуки вибухів та бачили в небі «вогняні кулі».

«Атака не призвела до людських жертв, тому що залишки перехоплених і знищених балістичних ракет впали в окремих районах навколо емірату Абу-Дабі», — заявили в Міноборони Еміратів і наголосили, що «готові протистояти будь-яким загрозам і вживають усіх необхідних заходів для захисту держави від усіх посягань».