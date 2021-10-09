У Саудівській Аравії дрони з вибухівкою атакували цивільний аеропорт, десять людей постраждали

У Саудівській Аравії дрони з вибухівкою здійснили атаку на аеропорт короля Абдулли у місті Джизан. Унаслідок цього постраждали 10 людей.

Про це пише саудівська інформаційна агенція SPA.

Напад стався пізно ввечері 8 жовтня. Унаслідок атаки в аеропорту були розбиті вікна, а щонайменше 10 людей отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни Саудівської Аравії, Бангладеш та Судану.

У Саудівській Аравії стверджують, що за атакою стоять єменські хусити, але ті поки не взяли на себе відповідальність.

«Терористичне ополчення хуситів продовжує свою неетичну практику, намагаючись націлитись на цивільне населення та цивільні об’єкти. Напад на цивільний аеропорт може означати військовий злочин», — йдеться в заяві саудівських військових.