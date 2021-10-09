В Саудовской Аравии дроны со взрывчаткой атаковали гражданский аэропорт, десять человек пострадали

В Саудовской Аравии дроны со взрывчаткой осуществили атаку на аэропорт короля Абдуллы в городе Джизан. В результате пострадали 10 человек.

Об этом пишет саудовское информационное агентство SPA.

Нападение произошло поздно вечером 8 октября. В результате атаки в аэропорту были разбиты окна, а по меньшей мере 10 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Судана.

В Саудовской Аравии утверждают, что за атакой стоят йеменские хуситы, но те пока не взяли на себя ответственность.

«Террористическое ополчение хуситов продолжает свою неэтичную практику, пытаясь нацелиться на гражданское население и гражданские объекты. Нападение на гражданский аэропорт может означать военное преступление», — говорится в заявлении саудовских военных.