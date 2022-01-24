Объединенные Арабские Эмираты перехватили две баллистические ракеты, которые йеменские хуситы выпустили в направлении столицы Абу-Даби

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что ранним утром 24 января перехватило две баллистические ракеты, которые выпустили в направлении столицы Абу-Даби. Их запустили йеменские хуситы, которых поддерживает Иран.

Об этом сообщают CNN и Al Arabiya.

Около 4:15 утра 24 января свидетели в Абу-Даби сказали, что слышали звуки взрывов и видели в небе «огненные шары».

«Атака не привела к человеческим жертвам, потому что остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах вокруг эмирата Абу-Даби», — заявили в Минобороны Эмиратов и подчеркнули, что «готовы противостоять любым угрозам и принимают все необходимые меры для защиты государства от всех посягательств».