Нафта подорожчала до рівня 2014 року. Зростання цін повʼязують із нападом дронів єменських хуситів на ОАЕ

У вівторок, 18 січня, світові ціни на нафту підскочили до рівня 2014 року, повідомляє Bloomberg. Вартість фʼючерсу на марку Brent сягнула $88 за барель, а на марку WTI — $85.

Bloomberg і Anadolu зазначають, що зростання цін обумовлено побоюваннями та ризиками можливих перебоїв з поставками через останні атаки повстанців «Ансар Аллах» (хусіти) на Обʼєднані Арабські Емірати.

17 січня хусити, яких підтримує Іран, за допомогою дронів-камікадзе атакували міжнародний аеропорт в Абу-Дабі та порт. Цілями атак були обʼєкти Національної нафтової компанії ADNOC. Хуситам вдалося підірвати три танкери, влаштувати пожежу на потужностях ADNOC і в аеропорту. Al Mayadeen повідомляв, що хусити запустили 20 дронів і 10 балістичних ракет, частину з яких збила саудівська система ППО. Унаслідок атаки загинули троє людей.

Міністерство закордонних справ України засудило атаку.