CBC: Канада розглядає можливість відправки до України стрілецької зброї та військового спорядження

Уряд Канади розглядає можливість відправки Україні зброї та військового спорядження для допомоги у стримуванні російської агресії.

Про це пише CBC News з посиланням на джерела в уряді.

«Канада розмірковує над передачею стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів ...Вони будуть складовою пакета «летального та нелетального спорядження», — повідомляє видання.