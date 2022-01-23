CBC: Канада рассматривает возможность отправки в Украину стрелкового оружия и военного снаряжения

Правительство Канады рассматривает возможность отправки оружия и военного снаряжения Украине для помощи в сдерживании российской агрессии.
Об этом пишет CBC News со ссылкой на источники в правительстве.
«Канада размышляет над передачей стрелкового оружия, защитных жилетов и очков… Они будут составной частью пакета летального и нелетального снаряжения», — сообщает издание.
Сообщается, что в рамках этих поставок может быть отправлено военное снаряжение для «новой ветви вооруженных сил Украины» — Сил территориальной обороны. «Отправит ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой этих отрядов, пока неизвестно», — отмечает издание.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.
- На фоне угроз масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину небольшой контингент из бойцов элитного подразделения, прибывших в страну 9 января.