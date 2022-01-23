CBC: Канада рассматривает возможность отправки в Украину стрелкового оружия и военного снаряжения

Правительство Канады рассматривает возможность отправки оружия и военного снаряжения Украине для помощи в сдерживании российской агрессии.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на источники в правительстве.

«Канада размышляет над передачей стрелкового оружия, защитных жилетов и очков… Они будут составной частью пакета летального и нелетального снаряжения», — сообщает издание.