В Україні за добу виявили 22 473 нових хворих на коронавірус, серед них майже 3 тисячі дітей

В Україні за минулу добу (21 січня) зареєстрували 22 473 нових випадків коронавірусу, серед них — 2 838 дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, також за минулу добу госпіталізували 2 608 пацієнтів, летальних випадків — 136, одужали — 4 610 людей.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 842 011 людей, одужало — 3 580 878 пацієнтів, летальних випадків — 99 129.