В Украине за сутки выявили 22 473 новых больных коронавирусом, среди них почти 3 тысячи детей

С начала пандемии в Украине заболели 3 842 011 человек, выздоровели — 3 580 878 пациентов, летальных исходов — 99 129.

По данным Минздрава, также за минувшие сутки госпитализировали 2 608 пациентов, летальных случаев — 136, выздоровели — 4 610 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки (21 января) зарегистрировали 22 473 новых случаев коронавируса , среди них — 2 838 детей.

В то же время в Украине продолжается вакцинальная кампания, уже привиты 15 141 199 человек. Среди них получили две дозы — 14 443 593 человека, дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек.

За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 91 310 человек. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую — 32 863 человека, дополнительную — 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.