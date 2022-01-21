«Дипломатія продовжує працювати». Держсекретар США обговорив із главою МЗС України підсумки переговорів з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Бесіда відбулася після переговорів представника Білого дому з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це у Twitter повідомив очільник українського МЗС.
Під час розмови Блікен розповів Кулебі про підсумки його переговорів у Берліні та Женеві.
«Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це хороші новини», — написав глава МЗС України.
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому Україні збільшили військову допомогу.
- 19 січня в МЗС РФ запропонували США взяти на себе одностороннє зобовʼязання не голосувати за вступ України та Грузії до Альянсу, якщо НАТО ухвалить рішення щодо розширення. Крім цього, Росія хоче бачити НАТО в межах 1997 року.
- Лавров за підсумками перемовин із Блінкеном заявив, що наступного тижня США нададуть письмову відповідь на всі вимоги РФ щодо «гарантій безпеки».