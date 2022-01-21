«Дипломатия продолжает работать». Госсекретарь США обсудил с главой МИД Украины итоги переговоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговоров представителя Белого дома с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД.
В ходе разговора Бликен рассказал Кулебе об итогах его переговоров в Берлине и Женеве.
«Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости», — написал глава МИД Украины.
- Россия требует гарантий о нерасширении НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, потому Украине увеличили военную помощь.
- 19 января в МИД РФ предложили США взять на себя одностороннее обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в Альянс, если НАТО примет решение о расширении.
- Кроме этого, Россия хочет видеть НАТО в границах 1997 года.
- Лавров по итогам переговоров с Блинкеном заявил, что на следующей неделе США предоставят письменный ответ на все требования РФ по «гарантиям безопасности».