Поява «зелених чоловічків» і кібератаки. Джо Байден пояснив, що у США вважатимуть вторгненням Росії в Україну

Президент США Джо Байден попередив Росію, що будь-який перетин кордону України організованими підрозділами буде вважатися вторгненням.

Про це він заявив на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США 20 січня.

«Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, що буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав президенту Путіну. Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну», — сказав Байден.