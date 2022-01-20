Появление «зеленых человечков» и кибератаки. Джо Байден объяснил, что в США сочтут вторжением России в Украину

Президент США Джо Байден предупредил Россию, что любое пересечение границы Украины организованными подразделениями будет считаться вторжением.

Об этом он заявил на встрече с членами Целевой группы по внедрению инфраструктуры в США 20 января.

«Если любые мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом. Его я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит большую цену», — сказал Байден.