Появление «зеленых человечков» и кибератаки. Джо Байден объяснил, что в США сочтут вторжением России в Украину

Президент США Джо Байден предупредил Россию, что любое пересечение границы Украины организованными подразделениями будет считаться вторжением.
Об этом он заявил на встрече с членами Целевой группы по внедрению инфраструктуры в США 20 января.
«Если любые мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом. Его я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит большую цену», — сказал Байден.
Также президент США уточнил, что предупреждение распространяется и на возможные действия невоенного характера, в частности перебрасывание «зеленых человечков» и кибератаки.
«Россия давно использует другие методы для агрессии, чем открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму. Помните, когда они вошли на Донбасс? «Зеленые человечки». Они на ежедневной основе были со сторонниками России. И Россия заявляла, что там никого нет. Это относится к «зеленым человечкам» в форме и кибератакам. Мы должны быть готовы дать решительный и совместный ответ и на это с применением различных инструментов, которые есть в нашем распоряжении», — добавил он.
- Накануне, общаясь с журналистами в Белом доме, Байден заявил, что страны НАТО пока не знают, как действовать, если Россия начнет эскалацию против Украины без широкомасштабного вторжения — «если это будет незначительное вторжение». Впоследствии в Белом доме объяснили, что речь шла о действиях невоенного характера. Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена.
- Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Кремль готовит наступление на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- 3 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Лидеры стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили более оптимистично и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ может планировать нападение на Украину.