Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік — 2». Вона долучиться, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Інтерфакс.

«Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку — 2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», — зазначив він після зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.