Украина будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2»

Украина примет участие в сертификации в ЕС газопровода «Северный поток – 2». Она присоединится, когда этот вопрос будет рассматриваться на уровне Еврокомиссии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Интерфакс.

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам», — отметил он после встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.