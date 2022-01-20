Швеція зменшує термін самоізоляції та запроваджує пріоритетність тестування на коронавірус

«Щоб впоратися з високим рівнем зараження, який, як очікується, зросте в майбутній період, і щоб не наражати на ризик соціальні функції, ми коригуємо рекомендації з тестування та обмежень», — заявила офіційна представниця Агентства охорони здоровʼя Швеції Сара Байфорс.

Зокрема, людям із позитивним результатом тесту або тим, хто живе з кимось, у кого підтверджено коронавірус, доведеться ізолюватися на 5 днів замість 7, як було раніше.

Водночас працівників критичних галузей (медиків, правоохоронців) звільнили від зобов’язання перебувати на карантині, якщо вони не мають симптомів.

Агентство охорони здоровʼя закликало людей, які можуть працювати з дому, не робити тести, щоб дозволити тим, хто не може перейти на дистанційну роботу, продовжувати працювати.

«Можливостей для тестування недостатньо, а кількість випадків, імовірно, більша», — зазначила Байфорс.

За її словами, також запроваджуються додаткові пріоритети в тестуванні на коронавірус. Раніше пріоритет надавався людям із медичними потребами та тим, хто працює у галузі охорони здоровʼя і догляду за літніми людьми. Тепер навіть люди із симптомами, робота яких потребує фізичної присутності, й учні початкової та середньої школи мають пріоритет для тестування.