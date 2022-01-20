Швеция уменьшает срок самоизоляции и вводит приоритетность тестирования на коронавирус

«Чтобы справиться с высоким уровнем заражения, который, как ожидается, вырастет в будущем, и чтобы не подвергать риску социальные функции, мы корректируем рекомендации по тестированию и ограничениям», — заявила официальный представитель Агентства здравоохранения Швеции Сара Байфорс.

В частности, людям с положительным результатом теста или живущим с кем-то, у кого подтвержден коронавирус, придется изолироваться на 5 дней вместо 7, как было раньше.

В то же время работников критических отраслей (медиков, правоохранителей) освободили от обязательства находиться на карантине, если у них нет симптомов.

Агентство здравоохранения призвало людей, которые могут работать из дома, не делать тесты, чтобы позволить тем, кто не может перейти на дистанционную работу, продолжать работать.

«Возможностей для тестирования недостаточно, а количество случаев, вероятно, больше», — отметила Байфорс.

По ее словам, также вводятся дополнительные приоритеты в тестировании на коронавирус. Раньше приоритет имели люди с медицинскими потребностями и работающие в области здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. Теперь даже люди с симптомами, работа которых требует физического присутствия, и учащиеся начальной и средней школы имеют приоритет для тестирования.