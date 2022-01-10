Швеция приняла временный закон о пандемии и ввела новые карантинные ограничения

В Швеции из-за роста количества случаев заражения коронавирусом «Омикрон» усилят карантин.

Об этом заявила на брифинге 10 января премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Несомненно, ситуация ухудшилась. Уровень заражения в Швеции находится на исторически высоком уровне. К сожалению, нам нужно приложить еще усилия, чтобы снизить количество новых случаев заражения», — сказала она.

Новые мероприятия начнут действовать со среды, 12 января, и продлятся не менее двух недель. В частности, в массовых мероприятиях в помещении смогут участвовать максимум 50 человек без прививок, но только при условии предоставления сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании максимум по 8 человек с расстоянием между группами не менее одного метра. Однако на религиозных церемониях участники могут стоять. На мероприятиях, где количество участников превышает 50 человек, потребуют справки о прививках.