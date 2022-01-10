Швеція ухвалила тимчасовий закон про пандемію та запровадила нові карантинні обмеження

Нові заходи почнуть діяти з середи, 12 січня, і триватимуть щонайменше два тижні. Зокрема, у масових заходах у приміщенні зможуть брати участь максимум 50 людей без щеплень, але лише за умови надання сидячих місць. Учасники мають бути згруповані у компанії максимум по 8 людей, з відстанню між групами щонайменше один метр. Однак на релігійних церемоніях допускається, щоб учасники стояли. На заходах, де кількість учасників перевищує 50 людей, вимагатимуть довідки про щеплення.

«Без сумніву, ситуація погіршилася. Рівень зараження у Швеції перебуває на історично високому рівні. На жаль, нам потрібно докласти ще зусиль, щоб знизити кількість нових випадків зараження», — сказала вона.

Про це заявила під час брифінгу 10 січня премʼєр-міністр Магдалена Андерссон.

Ресторани, бари і кафе зможуть обслуговувати компанію з максимум 8 людей і повинні зачинятися не пізніше за 23:00. Як і раніше, відвідувачі можуть займати лише сидячі місця, між компаніями має бути відстань 1 метр.

На виставках та ярмарках, де присутні понад 50 людей, також вимагатимуть сертифікати про вакцинацію. Обов’язковою умовою є 10 квадратних метрів на людину.

Також уряд Швеції закликав громадян обмежити соціальні контакти у приміщеннях та за можливості перейти на дистанційну роботу та навчання.

Окрім цього, повідомляється, що 10 січня Швеція ухвалила тимчасовий закон про пандемію, надавши уряду більше юридичних повноважень для обмеження поширення COVID-19, зокрема запроваджувати нові правила карантину. Закон про пандемію діятиме до 31 січня 2022 року.