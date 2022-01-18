Для поездки в Швецию больше не нужны отрицательные результаты COVID-тестов

С пятницы, 21 января, Швеция отменит для путешественников требование проходить тестирование на коронавирус, чтобы попасть в страну. Ранее на границе требовали показать отрицательный результат COVID-теста независимо от статуса вакцинации туриста.

Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

В контексте стремительного распространения штамма «Омикрон» Минздрав считает неэффективными тесты, которые делают за 48 часов до прилета. Следовательно, правительство решило снять с путешественников это условие, которое действовало с 28 декабря 2021 года.

Тогда его внедрили из-за активного распространения «Омикрона», но сейчас штамм уже стал доминатным.