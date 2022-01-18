Для поїздки у Швецію більше не потрібні негативні результати COVID-тестів

З пʼятниці, 21 січня, Швеція скасує для мандрівників вимогу проходити тестування на коронавірус, аби потрапити в країну. Раніше на кордоні вимагали показати негативний результат COVID-тесту незалежно від статусу вакцинації туриста.

Про це ідеться на сайті уряду Швеції.

У контексті стрімкого поширення штаму «Омікрон» тамтешнє МОЗ вважає неефективними тести, які роблять за 48 годин до прильоту. Відтак уряд вирішив зняти з мандрівників цю умову, яка діяла з 28 грудня 2021 року.

Тоді її запровадили через активне поширення «Омікрона», але зараз він уже став домінатним.