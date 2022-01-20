АМКУ почав розслідувати можливий продаж «Кримського титану» російській компанії

Антимонопольний комітет почав розслідувати інформацію про законність продажу заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську російській компанії.

Про це повідомляється на сторінці АМКУ.

«30 грудня 2021 року на офіційному сайті Group DF та низкою вітчизняних засобів масової інформації було поширено новину про продаж всіх активів приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products (м. Київ) (раніше — «Кримський титан») російській компанії «Общество с ограниченной ответственностью «Русский титан» (м. Петрозаводськ, Республіка Карелія)», — заявили в АМКУ.

Комітет підкреслив, що не отримував ані від російської компанії, ані від будь-якої іншої заяви про придбання заводу, як цього вимагає законодавство.

«У разі встановлення фактів порушення, на нового власника активів приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products чекатиме відповідальність у вигляді штрафних санкцій (до 5% доходу (виручки) за рік, що передуватиме накладенню штрафу)», — заявили в АМКУ.