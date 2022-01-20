АМКУ начал расследовать возможную продажу «Крымского титана» российской компании

Антимонопольный комитет начал расследовать информацию о законности продажи завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске российской компании.
Об этом сообщается на странице АМКУ.
«30 декабря 2021 года на официальном сайте Group DF и рядом отечественных средств массовой информации была распространена новость о продаже всех активов частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products (г. Киев) (ранее — «Крымский титан») российской компании «Общество с ограниченной ответственностью «Русский титан» (г. Петрозаводск, Республика Карелия)», — заявили в АМКУ.
Комитет подчеркнул, что не получал ни от российской компании, ни от какого-либо другого заявления о приобретении завода, как этого требует законодательство.
«В случае установления фактов нарушения нового владельца активов частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products будет ждать ответственность в виде штрафных санкций (до 5% дохода (выручки) за год, предшествующий наложению штрафа)», — заявили в АМКУ.
- В августе 2020 года в оккупированном Армянске в одном из цехов завода «Крымский титан» произошел выброс сернистого ангидрида. Жители города начали жаловаться на неприятный запах, а власти объяснили это запуском производства.
- В конце августа 2018 года жители Армянска начали массово жаловаться на плохое самочувствие и появление похожего на ржавчину налета на деревьях, автомобилях, заборах, крышах, металлических изделиях и посуде. «Власти» Крыма объявили о превышении содержания сернистого ангидрида в воздухе на севере полуострова из-за выбросов на химзаводе «Крымский титан».
- В начале октября 2018 года жители Армянска снова начали жаловаться на то, что в воздухе появились химические вещества, однако российские власти утверждали, что в городе все хорошо. В марте в Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ. Подобная ситуация повторилась и летом 2019 года.