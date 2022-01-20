АМКУ начал расследовать возможную продажу «Крымского титана» российской компании

Антимонопольный комитет начал расследовать информацию о законности продажи завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске российской компании.

Об этом сообщается на странице АМКУ.

«30 декабря 2021 года на официальном сайте Group DF и рядом отечественных средств массовой информации была распространена новость о продаже всех активов частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products (г. Киев) (ранее — «Крымский титан») российской компании «Общество с ограниченной ответственностью «Русский титан» (г. Петрозаводск, Республика Карелия)», — заявили в АМКУ.

Комитет подчеркнул, что не получал ни от российской компании, ни от какого-либо другого заявления о приобретении завода, как этого требует законодательство.

«В случае установления фактов нарушения нового владельца активов частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products будет ждать ответственность в виде штрафных санкций (до 5% дохода (выручки) за год, предшествующий наложению штрафа)», — заявили в АМКУ.