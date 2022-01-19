Перша ракетка світу Новак Джокович купив контрольний пакет акцій компанії, яка розробляє ліки проти ковіду

Сербський тенісист Новак Джокович, якого влада Австралії депортувала з країни через відмову вакцинуватися, став власником контрольного пакету акцій біотехнологічної компанії QuantBioRes. Вона займається розробкою ліків проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер перша ракетка світу володіє 80% акцій датського розробника противірусних ліків QuantBioRes. Гендиректор компанії Іван Лонкаревич каже, що Джокович купив акції ще в червні 2020 року, зі скандалом про депортацію це не повʼязано.

Відомо, що у штаті QuantBioRes є близько 11 дослідників, які працюють у Данії, Австралії та Словенії, вони розробляють ліки від COVID-19.