Первая ракетка мира Новак Джокович купил контрольный пакет акций компании, разрабатывающей лекарства против ковида

Сербский теннисист Новак Джокович, которого власти Австралии депортировали из страны из-за отказа вакцинироваться, стал владельцем контрольного пакета акций биотехнологической компании QuantBioRes. Она занимается разработкой лекарства против коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Теперь первая ракетка мира владеет 80% акций датского разработчика противовирусного лекарства QuantBioRes. Гендиректор компании Иван Лонкаревич говорит, что Джокович купил акции в июне 2020 года, со скандалом о депортации это не связано.
Известно, что в штате QuantBioRes около 11 исследователей, работающих в Дании, Австралии и Словении, они разрабатывают лекарства от COVID-19.
- 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.
- 12 января Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка произошла из-за «человеческого фактора». Заполняя въездную декларацию, спортсмен отметил, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) он не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию. Также теннисист признался, что встречался с журналистами и делал фотосессию, несмотря на положительный тест на COVID-19.
- 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу. Это решение спортсмену обжаловать не удалось.