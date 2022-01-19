Первая ракетка мира Новак Джокович купил контрольный пакет акций компании, разрабатывающей лекарства против ковида

Сербский теннисист Новак Джокович, которого власти Австралии депортировали из страны из-за отказа вакцинироваться, стал владельцем контрольного пакета акций биотехнологической компании QuantBioRes. Она занимается разработкой лекарства против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь первая ракетка мира владеет 80% акций датского разработчика противовирусного лекарства QuantBioRes. Гендиректор компании Иван Лонкаревич говорит, что Джокович купил акции в июне 2020 года, со скандалом о депортации это не связано.

Известно, что в штате QuantBioRes около 11 исследователей, работающих в Дании, Австралии и Словении, они разрабатывают лекарства от COVID-19.