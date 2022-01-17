Первой ракетке мира Джоковичу могут запретить участие в «Роллан Гаррос» из-за того, что он не вакцинирован

Первой ракетке мира среди мужчин Новаку Джоковичу могут запретить выступление на Открытом чемпионате Франции («Роллан Гаррос»), если он не вакцинируется от коронавируса. Такое заявление сделали в Министерстве спорта страны.

Об этом пишет Reutets.

Турнир пройдет с 16 мая по 5 июня. В ведомстве подчеркнули, что страна ни для кого не станет делать исключений касательно нового французского закона о «паспорте вакцинации». Закон, одобренный парламентом 16 января, потребует наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и поезда дальнего следования.

«Это будет относиться ко всем — зрителям и профессиональным спортсменам. Что касается «Ролан Гаррос», он состоится в мае. Ситуация может измениться в ближайшее время, и мы надеемся, что она будет более благоприятной. Так что посмотрим, но уже ясно, что исключений ни для кого нет», — сообщили в ведомстве.