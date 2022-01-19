Нову зустріч у «нормандському форматі» планують до кінця місяця. Україна хоче, щоб Захід долучився до встановлення перемир’я на Донбасі

Україна хоче, щоб Захід долучився до встановлення перемир’я на Донбасі. Цю ідею обговорять на наступній зустрічі у «нормандському форматі».
Про це розповів журналістам голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, нова зустріч у «нормандському форматі» може відбутися до кінця січня. Там хочуть домовитися про нові механізми перемир’я на Донбасі, зокрема долучити представників Заходу до верифікації режиму припинення вогню.
Крім того, Єрмак зазначив, що на зустрічі держсекретаря США Тоні Блінкена та президента Володимира Зеленського американський чиновник запевнив, що питання перспективи членства України в НАТО та енергетичної безпеки не будуть обговорюватися без участі України.
Сам Блінкен на пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією і готові надати ще більшу допомогу у разі вторгнення.
«Якщо Росія реалізує якісь свої нові агресивні наміри, поновить агресію і вторгнеться в Україну, ми надамо ще додаткове обладнання, крім того, що вже заплановано», — підкреслив він.
Також Блінкен звинуватив Росію у невиконанні Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі. Він заявив, що цей конфлікт не розв’язується через Мінський процес.
- Уже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки й ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ все-таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом і Путіним.