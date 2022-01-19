Новую встречу в «нормандском формате» планируют до конца месяца. Украина хочет, чтобы Запад присоединился к установлению перемирия на Донбассе

Украина хочет, чтобы Запад принял участие в установлении перемирия на Донбассе. Эту идею обсудят на следующей встрече в «нормандском формате».
Об этом рассказал журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, новая встреча в «нормандском формате» может состояться до конца января. Там хотят договориться о новых механизмах перемирия на Донбассе, в частности, привлечь представителей Запада к верификации режима прекращения огня.
Ермак отметил, что на встрече госсекретаря США Тони Блинкена и президента Владимира Зеленского американский чиновник заверил, что вопросы перспективы членства Украины в НАТО и энергетической безопасности не будут обсуждаться без участия Украины.
Сам Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и готовы оказать еще большую помощь в случае вторжения.
«Если Россия реализует какие-то свои новые агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, мы предоставим еще дополнительное оборудование, кроме того, что уже запланировано», — подчеркнул он.
Также Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Он заявил, что этот конфликт не разрешается через Минский процесс.
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных — более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили более оптимистично и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ все-таки готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.