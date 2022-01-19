США передали Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer

США передали Україні майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Партія прибула в один із аеропортів України, ймовірно, в «Бориспіль».

Про це повідомляє посольство США.

«Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту «Омікрон», — йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого року МОЗ України домовився про закупівлю 25 млн доз вакцини Comirnaty від Pfizer і 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. За програмою COVAX ще очікується близько 10 млн доз.