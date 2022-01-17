МОЗ спростив вакцинацію від коронавірусу для підлітків — більше не потрібно мати всі обов’язкові щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я спростили вакцинацію від коронавірусу для дітей від 12 років. Тепер для цього їм не потрібно мати всі обов’язкові щеплення.
Про це пише пресслужба МОЗ.
«Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19», — зазначили там.
Таким чином, для вакцинації дітей 12—17 років батькам просто потрібно записати свою дитину до будь-якого пункту щеплення. Із собою потрібно мати свідоцтво про народження або паспорт та ідентифікаційний код.
Також у МОЗ підкреслили, що для вакцинації дітей 12—13 років потрібна згода одного з батьків або опікуна.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- Наприкінці жовтня МОЗ дозволив вакцинувати дітей віком від 12 років. Дітям вакцину слід вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів. Також необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших хвороб. Наразі дітей вакцинують винятково препаратом від Pfizer.