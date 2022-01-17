Минздрав упростил вакцинацию от коронавируса для подростков — больше не нужно иметь все обязательные прививки

В Министерстве здравоохранения упростили вакцинацию от коронавируса для детей от 12 лет. Теперь для этого им не нужно иметь все обязательные прививки.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19», — отметили там.

Таким образом, для вакцинации детей 12—17 лет родителям просто нужно записать своего ребенка в любой прививочный пункт. С собой нужно иметь свидетельство о рождении или паспорт и идентификационный код.

Также в Минздраве подчеркнули, что для вакцинации детей 12—13 лет требуется согласие одного из родителей или опекуна.