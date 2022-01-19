США передали Украине почти миллион доз вакцины Pfizer

США передали Украине почти 1 миллион доз вакцины Pfizer против коронавируса. Партия прибыла в один из аэропортов Украины, вероятно в «Борисполь».
Об этом сообщает посольство США.
«Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно во время распространении варианта «Омикрон», — сказано в сообщении.
В конце прошлого года Минздрав Украины договорился о закупке 25 млн доз вакцины Comirnaty от Pfizer и 6,5 млн доз вакцины CoronaVac в 2022 году. По программе COVAX еще ожидается около 10 млн доз.
- В прошлом году в Украине разрешили вакцинировать всех детей от 12 лет препаратом Pfizer. Позднее Минздрав упростил вакцинацию для подростков.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Будут вакцинировать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток от даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.