Першу туристичну місію на Міжнародну космічну станцію перенесли на місяць

Першу туристичну місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) — Axiom-1 — перенесли на місяць.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter космічний журналіст CNBC Майкл Шитц і виклав скриншот з презентації щодо запланованих подій.

«NASA повідомляє, що місія Axiom Ax-1 зараз призначена не раніше 31 березня», — написав він.

Водночас Шитц зазначив, що запуск експериментального супутника CAPSTONE компанією Rocket Lab відбудеться 19 березня.