Місія на Марс. Rocket Lab виграла конкурс NASA на розробку двох космічних апаратів

В рамках ESCAPADE на околиці Червоної планети відправляться два однакових зонда під назвою Blue та Gold. Їх запуск запланований на 2024-й рік. Очікувана тривалість наукової частини місії апаратів становить один рік.

Про це американська приватна космічна компанія RL повідомляє на своєму сайті.

Компанія Rocket Lab отримала контракт на створення космічних апаратів для місії NASA ESCAPADE, яка має на меті вивчити магнітосферу Марса.

Обидва апарати будуть створені на базі супутникової платформи Rocket Lab Photon, модифікованої для міжпланетних місій. Цю версію платформи обланднають збільшеними паливними баками, двигуном HyperCurie, а також більш потужною системою звʼязку та протирадіаційним захистом.

Rocket Lab вже надала NASA попередній проєкт місії. Агентство має розглянути його до кінця липня та ухвалити рішення про початок реалізації.