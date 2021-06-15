Миссия на Марс. Rocket Lab выиграла конкурс NASA на разработку двух космических аппаратов

Компания Rocket Lab получила контракт на создание космических аппаратов для миссии NASA ESCAPADE, которая должна изучить магнитосферу Марса.
Об этом американская частная космическая компания RL сообщает на своем сайте.
В рамках ESCAPADE в окрестности Красной планеты отправятся два одинаковых зонда, которым дали имена Blue и Gold. Их запуск запланирован на 2024-й год. Ожидаемая продолжительность научной части миссии аппаратов составляет один год.
Оба аппарата будут созданы на базе спутниковой платформы Rocket Lab Photon, модифицированной для межпланетных миссий. Эту версию платформы оснастят увеличенными топливными баками, двигателем HyperCurie, а также более мощной системой связи и противорадиационной защитой.
Rocket Lab уже предоставила NASA предварительный проект миссии. Агентство должно рассмотреть его до конца июля и принять решение о начале реализации.
- ESCAPADE – не первая планируемая компанией миссия за пределы низкой околоземной орбиты. В конце этого года Rocket Lab отправит к Луне кубсат в рамках миссии CAPSTONE. Этот аппарат подтвердит стабильность орбиты, на которую планируется вывод будущей лунной станции Gateway. Кроме того, в 2023-м году Rocket Lab намерена запустить частную миссию к Венере.
- Все эти проекты являются частью плана компании по удешевлению проведения межпланетных исследований.
- В апреле Rocket Lab испытала концепт поимки возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Electron в воздухе с помощью вертолета.
- 1 июля SpaceX успешно доставила на орбиту Земли третий геонавигационный GPS-спутник III поколения для нужд Военно-воздушных сил США.