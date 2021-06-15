Миссия на Марс. Rocket Lab выиграла конкурс NASA на разработку двух космических аппаратов

В рамках ESCAPADE в окрестности Красной планеты отправятся два одинаковых зонда, которым дали имена Blue и Gold. Их запуск запланирован на 2024-й год. Ожидаемая продолжительность научной части миссии аппаратов составляет один год.

Об этом американская частная космическая компания RL сообщает на своем сайте.

Компания Rocket Lab получила контракт на создание космических аппаратов для миссии NASA ESCAPADE, которая должна изучить магнитосферу Марса.

Оба аппарата будут созданы на базе спутниковой платформы Rocket Lab Photon, модифицированной для межпланетных миссий. Эту версию платформы оснастят увеличенными топливными баками, двигателем HyperCurie, а также более мощной системой связи и противорадиационной защитой.

Rocket Lab уже предоставила NASA предварительный проект миссии. Агентство должно рассмотреть его до конца июля и принять решение о начале реализации.