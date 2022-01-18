Первую туристическую миссию на Международную космическую станцию перенесли на месяц

Первую туристическую миссию на Международную космическую станцию (МКС) — Axiom-1 — перенесли на месяц.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter космический журналист CNBC Майкл Шитц и выложил скриншот из презентации по поводу запланированных событий.

«NASA сообщает, что миссия Axiom Ax-1 сейчас назначена не раньше 31 марта», — написал он.

В то же время Шитц отметил, что запуск экспериментального спутника CAPSTONE компанией Rocket Lab состоится 19 марта.