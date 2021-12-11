Компанія Безоса втретє успішно запустила корабель у космос. У суборбітальний політ вперше вирушили одразу шестеро туристів

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Twitter .

До складу екіпажу входили два запрошені компанією пасажири — старша донька першого американця, який здійснив космічний політ, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчлі, та ведучий телешоу Good Morning America («Доброго ранку, Америко») на каналі ABC Майкл Страхан, а також чотири туристи, які заплатили за політ, — філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

Капсула екіпажу досягла висоти 105—106 кілометрів над рівнем моря.