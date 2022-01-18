МЗС: Україна не отримувала від Росії інформацію про евакуацію співробітників посольств

Україна не отримувала від Росії інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ. Про це у Facebook 18 січня повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з Росії — там функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.
Крім цього, посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх співробітників.
17 січня американська газета The New York Times повідомила, що на початку січня Росія почала евакуювати своє посольство у Києві та Львові. За даними газети, 5 січня 18 людей — переважно діти та дружини російських дипломатів — сіли в автобуси і вирушили до Москви. Після цього до Москви зі Львова та Києва виїхало ще близько 30 людей, а дипломатам у Харкові та Одесі наказали підготуватися до виїзду з України. Однак у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що «посольство працює у штатному режимі».
- 23 лютого 2014 року під час Революції гідності Михайло Зурабов, який працював послом РФ в Україні з 2009 року, був відкликаний до Москви для консультацій. Відтоді в Україні немає російського посла, тільки тимчасово повірений (з 2016 року це Олександр Лукашик) і консули. У 2014 році після окупації Криму Україна відкликала з Росії свого посла — Володимира Єльченка. З 2019 року обовʼязки тимчасового повіреного у справах України в Росії виконує Василь Покотило.
- Вже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки та ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що Росія таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом та Путіним.