МИД: Украина не получала от России информацию об эвакуации сотрудников посольств

Украина не получала от России информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений. Об этом в Facebook 18 января сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Со своей стороны, МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из России — там функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.
Кроме того, посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.
17 января американская газета The New York Times сообщила, что в начале января Россия начала эвакуировать свое посольство в Киеве и Львове. По данным газеты, 5 января 18 человек, преимущественно дети и жены российских дипломатов, сели в автобусы и отправились в Москву. После этого в Москву из Львова и Киева уехало еще около 30 человек, а дипломатам в Харькове и Одессе приказали подготовиться к выезду из Украины. Однако в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что их посольство в Киеве работает в штатном режиме.
- 23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаила Зурабова, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, отозвали в Москву для консультаций. С тех пор в Украине нет российского посла, только временно поверенный (с 2016 года это Александр Лукашик) и консулы. В 2014 году после оккупации Крыма Украина отозвала из России своего посла — Владимира Ельченко. С 2019 года обязанности временного поверенного в делах Украины в России исполняет Василий Покотило.
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных – более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что Россия все же готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.