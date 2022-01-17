Журналісти Bellingcat оскаржили присвоєння їм статусу «іноземний агент» в Росії

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat подала апеляцію до судів Росії на рішення про присвоєння групі статусу «іноземний агент».

Про це йдеться у Twitter організації.

«Bellingcat подала офіційну апеляцію до російських судів у зв’язку з визнанням нас «іноземними агентами». Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова та здоровому глузду», — йдеться у дописі.

У наступних повідомленнях Bellingcat зазначили, що в разі, якщо російські суди не підтримають апеляції, організація звернеться до Європейського суду з прав людини.

«Ми також будемо підтримувати наших колег із десятків незалежних російських ЗМІ, несправедливо названих «іноземними агентами», — додали в організації.