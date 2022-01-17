Журналисты Bellingcat оспорили присвоение им статуса «иностранный агент» в России

Группа журналистов-расследователей Bellingcat подала апелляцию в суды России на решение о присвоении ей статуса «иностранный агент».

Об этом говорится в Twitter организации.

«Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды в связи с признанием нас «иностранными агентами». Наше включение в реестр иностранных агентов нарушает российское и международное право, дискриминационное и противоречит принципам свободы слова и здравому смыслу», — говорится в сообщении.

В следующих сообщениях Bellingcat отметили, что в случае, если российские суды не поддержат апелляции, организация обратится в Европейский суд по правам человека.

«Мы также будем поддерживать наших коллег из десятков независимых российских СМИ, несправедливо названных «иностранными агентами», — добавили в организации.