Россия внесла Bellingcat в перечень иностранных агентов

Россия внесла проект журналистских расследований Bellingcat и еще два медиа в перечень СМИ-иностранных агентов. Также туда попали девять журналистов.
Об этом пишет РБК.
Кроме Bellingcat в список внесли компанию-владельца издания MNews — Mason GES Anonymous Foundation (США), и ООО «МЕМО» (учредитель «Кавказского узла»).
Также перечень пополнился девятью журналистами, которые работают в русской службе BBC, «Радио Свобода», на телеканалах «Настоящее время» и «Дождь».
Сейчас этот список состоит из 85 различных средств массовой информации и журналистов.
- Редакции российских изданий Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» и многие другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с коллективным письмом, в котором просят прекратить давление на журналистов и СМИ.
- В 2017 году Госдума РФ приняла закон, который признает СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из-за рубежа. В список уже попали такие медиа, как «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (признан «нежелательным» ), «Проект» и другие. Эти СМИ часто пишут о коррупции в России, политических преследованиях и режиме Владимира Путина.