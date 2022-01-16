Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики на Донбасі протягом доби один раз обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілу боєць Збройних сил України отримав поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню», — йдеться у повідомленні.
Обстріл стався неподалік населеного пункту Катеринівка. Бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Унаслідок обстрілу постраждав один український військовий. Наразі він перебуває під наглядом медиків, його стан – задовільний.
- Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Росії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За даними штабу ООС, за минулу добу на окупованих територіях виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків РФ.
- Росія, імовірно, готує вторгнення в Україну. Біля кордонів зібрано близько 100 тисяч бійців, а за даними західних ЗМІ їхню кількість збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.