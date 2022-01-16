На окупованому Донбасі виявили ще 275 одиниць ворожої техніки. СЦКК заявляє про створення передумов для ескалації

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Росії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
За даними штабу ООС, за минулу добу на окупованих територіях виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків РФ.
Ідеться про десятки танків, БМП та гаубиць, самохідні артилерійські установки і комплекси РСЗВ.
Також у штабі заявили про ворожий обстріл безпілотника спостерігачів ОБСЄ в районі села Василівка.
В СЦКК впевнені, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.
- Росія, імовірно, готує вторгнення в Україну. Біля кордонів зібрано близько 100 тисяч бійців, а за даними західних ЗМІ їхню кількість збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Деякі експерти вважають, що сценарій захоплення військами РФ Києва або Харкова малоймовірний. За оцінками Institute for the Study of War, для повноцінної окупації тільки Києва може знадобитися до 325 тисяч військовослужбовців.