На оккупированном Донбассе выявили еще 275 единиц вражеской техники. СЦКК заявляет о создании предпосылок для эскалации

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки на оккупированных территориях выявили 275 единиц военной техники боевиков РФ.

Речь идет о десятках танков, БМП и гаубиц, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО.

Также в штабе заявили о вражеском обстреле беспилотника наблюдателей ОБСЕ в районе села Васильевка.

В СЦКК уверены, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности на линии столкновения.