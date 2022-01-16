У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в українських Карпатах з 17 січня 2022 року. Оголошено третій рівень небезпеки.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Так, через снігопади на високогір’ї Івано-Франкiвської області, східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека.
Напередодні у Карпатах загинула людина, котра намагалася підкорити найвищу гору України — Говерлу. Ще двоє туристів отримали травми при сходженні. Всі туристи — мешканці міста Южне, Одеська область.
- В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний додаток «Порятунок у горах».
- У горах щороку гинуть десятки людей. На початку грудня в Карпатах оголошували про небезпеку сходження лавин. Проте троє чоловіків у Закарпатській області виїхали у гори на снігоходах та заблукали. Наступного дня двоє з них вийшли на звʼязок, ще одного рятувальники знайшли мертвим на четверту добу.