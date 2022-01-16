В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в украинских Карпатах с 17 января 2022 года. Объявлен третий уровень опасности.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, из-за снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской области, восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Накануне в Карпатах погиб человек, пытавшийся покорить самую высокую гору Украины — Говерлу. Еще двое туристов получили травмы при восхождении. Все трое — жители города Южный, Одесская область.