В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в украинских Карпатах с 17 января 2022 года. Объявлен третий уровень опасности.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, из-за снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской области, восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Накануне в Карпатах погиб человек, пытавшийся покорить самую высокую гору Украины — Говерлу. Еще двое туристов получили травмы при восхождении. Все трое — жители города Южный, Одесская область.
- В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок у горах».
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.